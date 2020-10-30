尼斯恐襲疑犯來自突尼斯　亞維農遭擊斃持槍男屬反移民組織

法國南部城市尼斯在周四（29日）回教先知穆罕默德誕辰發生恐襲，一名刀手在一間教堂向多人施襲，3人被殺，其中一人更被斬首，兇手高呼「真主偉大」，最後被警方開槍打傷制服。案中疑犯身份公開，他是一名21歲的突尼斯人，數周前才抵達歐洲。

法國傳媒指，疑犯名為阿維薩維（Brahim Aouissaoui），9月下旬到達意大利蘭佩杜薩島（Lampedusa），當局將他安置在新冠病毒隔離區，釋放後下令他離開意大利領土。法國反恐檢察官里卡爾（Jean-Francois Ricard）之後在記者會上稱，疑犯9月20日到達蘭佩杜薩島，其後在10月9日到達法國巴黎，這些旅遊資訊是從疑犯身上一份由意大利紅十字會發出的文件獲得。里卡爾又指，阿維薩維傷勢嚴重，正在醫院留醫。

法國另一南部城市亞維農同日亦發生一宗襲擊案，一名男子持手槍威嚇途人，期間高呼「真主偉大」，他不肯放下武器，警方開槍警告他無效，最後將他被射殺。當地官員指，這名男子聲稱自己隸屬極右反移民組織「Generation Identity」，並襲擊了一名北非裔的法國商人。亞維農檢察官格馬（Phillippe Guemas）表示，涉案的33歲男子在法國出生，與回教無關，看來「心理上不穩定」。