新冠肺炎：法國再次封城抗疫　巴黎居民齊聲贊同

法國總統馬克龍周三（28日）宣布，由於第二波新冠肺炎疫情發展超出預期，因此全國將周五（30日）凌晨零時起第二度封城，至少持續至12月1日。巴黎的民眾都表示，縱然無可奈何，但都認為封城是有效遏止病毒擴散的方法。

巴黎公務員瑪琳表示：「爲了制止染疫人數和防止加重醫護人員工作壓力而實施封城，我認爲是正常的。至目前爲止，沒有其他方法更有效，包括規定戴口罩和宵禁。」不過她也認同，封城對於小店來説是不幸的，因為生意受影響虧損更大。

從事飲食業的巴黎華人王志也說：「本人非常贊成再次封城，其實一早應該這樣做。5月、6月開始解封時，病毒仍未傳播得很厲害，但到了暑假，法國人四處去度假，把病毒擴散。這次必定再次打擊經濟，但屬迫不得已，否則後果更嚴重。法國政府應該仿效中國的做法，一早把整個城市封鎖，大清洗後才開放，這樣可能會好些。」

退休人士古琳太太說：「強硬封城已變成必須措施，因爲人們沒有尊重社交的衞生規定，尤其是年青人。從上世紀初西班牙流感前車可鑑，目前的封城隔離措施未必能在未來兩個月阻止成千上萬人的死亡。儘管封城帶來災難性經濟和社會損失，但也是無辦法中之辦法。」古琳太太並指，人們的生活習慣要因應病毒疫情隨之改變，否則就算有了疫苗也未必百分百安全。

駐法國記者呂靜儀報道