新冠肺炎：延長緊急狀態半年　加泰禁民眾進出

歐洲的新冠肺炎疫情反彈，確診數突破1000萬人。繼德、法兩國宣布封城後，西班牙國會周四（29日）通過決議，決定延長緊急狀態半年至明年5月。法國下議院亦通過，強制6歲或以上人士戴口罩，但有政府人員對宵禁及封城的成效感到不樂觀。

西班牙衞生部長伊拉（Salvador Illa）表示，理解國民抗疫期間的犧牲及努力，但現不是能放寬措施的時候。政府下放權力予各區決定實施宵禁及限制旅遊與否，其中首都馬德里有意禁止民眾在銀行假期時進出該市。加泰羅尼亞周四決定禁止進出當地至少15日，民眾周末更不可離開自己居住的城市；另關閉戲院、劇場及延長食肆的關閉時間。

法國周五（30日）再度進入封城狀態，總理卡斯泰周四公布更多詳情。措施包括6歲或以上人士強制戴口罩，民眾限制在住所方圓一公里內活動，外出時需要填表，只准購買日用品、工作、看病、協助有需要人士及運動一小時。與上次封城有所不同，公園及泳灘會如常開放、學校繼續上課、銀行、郵局等機構繼續提供服務。新措施實施至12月1日，政府會在兩周後再作評估及調整。迪士尼樂園等多個景點宣布閉館。

德國總理默克爾表示，國內目前有75%的確診個案都無法追蹤，政府面對大量新症，已無法追查源頭，意味着已經不能控制病毒擴散。她稱，下周一（11月2日）起實施局部封城是必要、合理及適當。當地過去一日錄得16,774萬宗新症，打破單日新症的紀錄。