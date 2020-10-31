暫停國產客機項目　三菱簽約研新戰機

日本企業三菱重工業周五（30日）迎來好消息及壞消息各一個，好消息是已經與防衞省簽約，研發F2戰機後續機型，壞消息是暫停首款國產噴射客機項目。

三菱重工業宣布，原稱MRJ的SpaceJet噴射客機項目，因新冠肺炎疫打擊，航空公司需求無望恢復，因此在新制訂中期經營計劃列為暫停。研發經費由2021年度起的3年中減至200億日圓（約14.8億港元），比2020年度600億日圓（約44.5億港元）大為減少。雖然繼續獲得國家安全認證的工作，但現階後客機不會試飛。

社長泉澤清次在記者會表示，公司結構改革是緊要難題，因此今後把SpaceJet項目排除在公司增長領域外。SpaceJet項目2008年確定，直至2015才首次試飛，是日本半世紀以來再次出產客機。三菱重工業當時預計最快2017年4月交付，但因研發經驗不足而6次延遲交貨，至今投資額已達1萬億日圓（約741.6億港元）。

防衞大臣岸信夫同日宣布，與唯一應徵為航空自衞隊研發下一代戰機的三菱重工業簽約，取代2035年開始退役的F2戰機，又認為不受SpaceJet暫停研發影響。