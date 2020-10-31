愛琴海地震建築物倒塌　增至14死逾540傷

愛琴海周五（30日）發生黎克特制7級淺層地震，鄰近希臘及土耳其至今共有至少14死、逾540人受傷，另有大量建築物倒塌。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與土耳其總統埃爾多安通電話，雙方對死難者表示哀悼之餘，又指兩國應在困難時期表現團結。

地震震央位於希臘薩摩斯島卡羅維西港東北14公里，但土耳其第3大城市伊茲密爾（Izmir）災情較為嚴重。當地有至少12人死亡，522人受傷，另有十多棟建築物倒塌。薩摩斯島則有2名青年被倒塌牆壁壓死，至少19人受傷，部分傷者已被飛機送往首都雅典醫院治療。

希臘與土耳其近期因地中海能源探勘問題，雙方關係轉趨緊張。米佐塔基斯周五在Twitter表示，他已致電埃爾多安，對兩國死難者表示哀悼，又指「無論我們有甚麼分歧，雙方人民現在需站在一起」。

埃爾多安回應時指，兩國在困難時期表現團結，比生活中許多事情都更有價值。至於另一與土耳其陷入僵局的法國則稱，法國與希臘及土耳其完全團結一致，重申正準備提供必要援助。