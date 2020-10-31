哈梅內伊批馬克龍　Ig法文帳戶遭封鎖

回教世界掀起抵制法國浪潮之際，伊朗最高精神領袖哈梅內伊日前在社交應用程式Instagram，就展示回教先知穆罕默德的漫畫一事，向法國年輕人發表個人看法，並批評法國總統馬克龍。Instagram已將該法文帳戶暫時屏蔽。

伊朗半官方法斯通訊社（FARS）報道，哈梅內伊在其Instagram帳戶發表給「法國年輕人」的信，當中抨擊馬克龍堅稱展示回教先知穆罕默德的漫畫，符合法國言論自由的價值觀是「愚蠢的」。他同時質疑為何在法國可以侮辱回教先知穆罕默德，但懷疑猶太人大屠殺（The Holocaust）卻是非法的。

哈梅內伊的法文帳戶2日後，即周五（30日）無法訪問，惟哈梅內伊很快再創建另一個新法文帳戶，以文本及音頻轉貼訊息。據報，遭屏蔽的法文帳戶已解封，但涉事貼文已遭刪除。

巴黎市郊一名教師本月16日被斬首殺害，他生前曾在課堂展示回教先知穆罕默德的漫畫，馬克龍形容是回教恐襲，遇害教師因教授言論自由而遇害。惟土耳其總統埃爾多安不滿他維持打擊極端回教主義的立場，呼籲抵制法國貨。