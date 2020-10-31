新冠肺炎：傳約翰遜下周公布英格蘭封城措施

英格蘭下月或實施封城，屆時只有必要商店等可繼續營業。（Getty Images圖片）

英國新冠肺炎疫情惡化，為阻止病毒進一步傳播，有傳英國首相約翰遜考慮在英格蘭實施新封城措施，最快下周一（11月2日）公布。唐寧街證實當日將舉行記者會，但表示有關封城措施僅屬外界猜測。另外，英國將限制流感疫苗出口，以保護國內供應充足。

英媒援引政府消息報道，約翰遜周五（30日）會見了高級內閣同僚，將在周末敲定新的英格蘭地區封城措施細節，並在下周一的新聞發布會上公布。措施包括關閉除了必要商店和學校以外的所有設施等，預料最快下周三（11月4日）實施，將持續到12月1日。

而衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國正實施疫苗管理計劃，限制今年冬天國內使用的流感疫苗出口，以確保國內可有3,000萬支流感疫苗供應。

英國今年9月以來出現第二波疫情，目前每天新症超過2萬宗，周五再有24,405人確診，274人疫歿，累計染疫人數逾99萬，逼近100萬大關，超過4.6萬人疫歿。外相藍韜文近日曾暗示可能推出第4級封鎖，進一步收緊限制。