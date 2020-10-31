新冠肺炎：收緊封鎖引不滿　西班牙意大利爆示威

歐洲多國因應新冠肺炎疫情嚴峻而進一步收緊封鎖措施，引起部分國家民眾示威抗議。西班牙和意大利周五（30日）晚都有反封鎖示威，期間爆發警民衝突，其中西班牙至少2人被捕。

西班牙加泰羅尼亞議會宣布進入緊急狀態及關閉邊境15天，並關閉食品店以外商店等封鎖措施後，來自各個受疫情打擊行業的1,500人周五晚走上巴塞隆拿街頭示威抗議。示威活動在聖若梅廣場和平開始，其後演變成小規模暴力衝突。有示威者向警察防線投擲照明彈和路障，亦有人點燃垃圾桶，防暴警察其後發射橡膠子彈驅散人群，被指用警棍毆打示威者。有集會人士指摘有激進組織刻意挑起騷亂。

意大利佛羅倫斯及博洛尼亞周五分別有數百人示威，其中人群在佛羅倫斯歷史中心高呼反政府口號，亦向警察防線投擲燃燒彈，火燄熏黑建築物牆壁。警方以警戒線和裝甲車將示威者圍堵在共和國廣場，部分人坐地高喊「自由」。市長納爾代拉（Dario Nardella）敦促市民放棄示威。

西班牙是疫情最嚴重的國家之一，周五錄得破紀錄25,595宗新症，累計達300萬人染疫，35,878人疫歿。該國政府本周宣布進入緊急狀態，預計維持到明年5月。意大利周五則有31,079宗新症，199人疫歿。

另外，德國圖林根州州長（Bodo Ramelow）譴責，持續不斷的反封鎖示威威脅到國內安全，變得類似恐怖主義，又暗示示威與右翼組織有關。