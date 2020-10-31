丹尼索瓦人基因出土　證先民曾在青藏高原生活

中國一支聯合考古團隊周五（30日）公布，在甘肅省一個白石崖溶洞的沉積物中，成功提取10萬年前居於俄羅斯西伯利亞地區的丹尼索瓦人（Denisovan）基因線粒體，證明這支在約4.5萬年前已滅絕的神秘人種，也曾在包括中國在內的亞洲地區廣泛分布。

發現線粒體的白石崖溶洞，位於青藏高原東北部海拔3,200多米，同一地點在上世紀80年代，曾發現一件前所未見的古人類下頷骨化石，被命名為「夏河人」。來自蘭州大學及中國社會科學院古人類研究所等機構的考古專家團隊，10年前開始在同一洞穴展開研究工作，直至最近才有所發現，並由這基因線粒體證實「夏河人」其實就是丹尼索瓦人。

20世紀末，俄羅斯考古人員在阿爾泰山丹尼索瓦洞穴內，發現丹尼索瓦人的化石。當時出土的除一節指骨和3顆牙齒化石，更包括一批精美的石器。比起同期的尼安德特人，丹尼索瓦人的化石資料一向極為罕有，因此不能得知他們的長相和體態，只可以由遺傳學基因分析去了解他們。

這次在甘肅省的發現，亦是首次在阿爾泰山以外發現丹尼索瓦人足迹，被認為是考古學上的里程碑。有關研究結果刊於周五出版的《科學》雜誌。