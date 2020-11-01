新冠肺炎：奧地利再全國封鎖　西班牙續爆暴力示威

歐洲的新冠疫情加劇，奧地利總理庫爾茨上周六（10月31日）宣布，該國將從周二（11月3日）起再次實施全國封鎖措施，持續至本月底，以阻止疫情蔓延。西班牙多地續有反對防疫限制的示威，並爆發警民衝突，首相桑切斯譴責暴力。

奧地利第二次封鎖措施將於周二午夜零時開始，期間每晚8時至翌晨6時宵禁，民眾如非必要不准離家。當局同時關閉戲院、劇院等文化娛樂設施，酒店亦要關閉，食店則只准提供外賣；又禁止舉行葬禮以外的公共活動和聚會，收緊療養機構的探訪規定。而體育場所也要關閉，民眾只可在戶外進行非接觸的運動，而專業體育賽事仍可舉行，但不准觀眾入場。

庫爾茨在記者會上表示，今次與第一次封鎖措施不同，幼兒園、小學和初中將繼續開放，但高中和大專院校則改為遙距教學，商店可在嚴格遵守防疫規定下繼續營業。庫爾茨呼籲民眾繼續團結一致，嚴格遵守防疫規定，並負起個人責任。該國曾於3月16日實施全國封鎖，至4月14日起分階段逐步解封。

另外，西班牙開始為期6個月的緊急狀態，但首都馬德里等多地持續爆發反對防疫限制的示威，並出現暴力事件，有示威者在垃圾桶縱火，並向警方投擲石頭及雜物，防暴警員開空槍嘗試驅散示威者。桑切斯上周六在Twitter發文，呼籲民眾團結及負責任以抗擊疫情；並譴責各地的暴力示威，指少數人的無理行為不可容忍。