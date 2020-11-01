馬克龍稱理解回教徒對諷刺畫感受　但非暴力理由

法國總統馬克龍近日被指支持諷刺回教漫畫的言論，引起回教世界抵制法國的浪潮，國內更連環發生恐襲。馬克龍近日接受卡塔爾半島電視台訪問，稱理解回教徒或對諷刺漫畫感震驚，但絕不能成為暴力的正當理由；又指自己之前的言論被斷章取義，冀盡快平息風波。

這個長達55分鐘的專訪，於上周六（10月31日）播出。馬克龍表示，法國過去雖然曾經歷恐襲，但今次是國際上首次出現如此強烈的反法浪潮，但都是由誤會而起，希望藉訪問澄清。他重申法國的共和國價值，並享有新聞自由、繪畫與創作諷刺畫的自由，理解有人對諷刺漫畫感震驚，但絕不能以此合理化暴力。他稱：「我理解這引起的情緒，並予以尊重。但我希望你能理解我的角色，要做兩件事，包括平息局勢及保護上述權利。」

馬克龍表示，外界指他支持羞辱回教先知穆罕默德的漫畫，澄清自己沒有說過；又指這些諷刺漫畫嘲諷所有宗教甚至國家領袖，但沒有針對特定宗教。他強調，自己並無意把回教污名化，只是想對抗國內的恐怖主義；又批評部分回教國家抵制法國貨的行動荒謬，認為相關團體與領袖是被謊言誤導。