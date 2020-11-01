「大阪都構想」公投再舉行　決定是否廢除大阪市

日本第二大城市大阪市周日（11月1日）再次為「大阪都構想」舉行公投，決定是否將大阪升格為「大阪都」，並在2025年廢除大阪市，並重新劃分行政區。投票將於當地時間晚上8時結束，並立即點票，料於深夜有結果。

「大阪都構想」有意倣效東京都，計劃在5年後廢除大阪市，把該市目前24個轄區重新劃分，成立「淀川區」、「北區」、「中央區」和「天王寺區」4個特別區，由大阪府管理，從而消除府和市的雙重行政設置，提升經濟活力。

大阪市內設有365個票站，於周日早上7時起開放至晚上8時，讓220萬名選民投票。截至早上11時，投票率為11.16%，與5年前的同一個公投相比，同期投票率少2.99個百分點。而截至上周六（10月31日），有近41.9萬人提前投票，佔所有選民的約19%，比上次公投多近6萬人。

公投結果有法律效力，不論投票率多少，若贊成票多於反對票，大阪市將會廢除。當地於2015年曾舉行「大阪都構想」公投，但最終被否決。大阪維新會和公明黨支持此構想，主張在制度上消除府市的雙重行政設置，以減少支出。但自民黨、立憲民主黨等反對，認為特別區將面臨財政問題。