不孕症媽媽奇迹誕4胎　大晒產後鬆弛肚皮

母親懷胎10月的過程殊不簡單，固中辛酸難以想像。澳洲西澳省一名30歲媽媽患有不孕症，透過打激素刺激排卵後，幸運育有一女。惟她希望再添丁，想不到驚喜懷上4胞胎。這名人母近日在社交網分享產後鬆弛肚皮，並透露現時僅餵奶一次就要忙足一個半小時。網民看到一家7口的家庭照都大讚幸福滿瀉。

英媒上周四（29日）報道，來自西澳省羅伯恩（Roebourne）的馬雷（Natalie Maree），與其丈夫卡恩（Kahn）一直想要孩子，但她被診斷患有「無法解釋的不孕症」（Unexplained Fertility），需要注射激素刺激排卵，最後順利懷上現年2歲的長女Kiki。

馬雷去年再次懷孕，夫婦對此驚訝不已。馬雷憶述在懷孕7周、進行超聲波檢查時，她在畫面看到兩個囊，尖叫說「雙胞胎」，但醫生很快糾正她，告訴她實際上不只有兩個嬰兒，而是4個。她稱，當時丈夫「幾乎暈倒了」，自己亦嚇得下巴都快掉下來。最終4名孩子順利在7月21日剖腹出生。

現時馬雷常在Instagram分享Kiki和4胞胎的日常，她和丈夫每次為4胞胎餵奶都要大費周章，待孩子入睡後，就要倒數下一餐餵奶時間。馬雷日前更在Ig分享兩張照片，其中一張是她拉高上衣、大方公開產後5周的肚子，可見肚皮鬆弛及滿布妊娠紋。但她對自己的身體感到自豪，說：「我這個肚子孕育出4個生命奇迹。」