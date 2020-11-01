日擬建新型神盾艦　應對中朝導彈威脅

為應對中國及北韓的威脅，日本原計劃部署陸基神盾導彈防禦系統，後因無法確保攔截導彈助推器不落在民區而放棄，並考慮多個替代方案。日媒引述消息報道，政府或不建造反導專用艦，改為建造配備陸基神盾設備的新型神盾艦。

日媒周日（1日）報道，政府在眾多替代方案中，曾傾向建造反導專用艦，但被批評若艦艇不具備自我防禦能力，就必須依靠其他艦艇保護，變相加重海上自衞隊的負擔，因此放棄這方案。現時考慮的方案是建造新型神盾艦，它除了攔截北韓彈道導彈，也應對中國巡航導彈，目標是具備「整合導彈防空能力」。

新型神盾艦的特點是配備陸基神盾的SPY-7雷達及相關導彈發射系統，性能比現役海上自衞隊神盾艦的SPY-1D更強。陸基神盾雷達的體積比較大，因此新型神盾艦要「大型化」保持平衡，並擴大艦上居住環境，減輕執行警戒任務的船員壓力。新艦排水量增至9,000噸，比今年服役、排水量8,200噸神盾艦摩耶號大。

雖然新型神盾艦集反導、反艦、反潛、防空能力於一身，但艦身愈大意味建造費用愈高，把陸基神盾部分組件改為艦載版亦須控制成本。此外，引入陸基神盾的原意，是減輕海上自衞隊的人手壓力，但建造新艦為人手安排增添難題。

防衞省委託民間企業調查替代方案的技術可行性，並將在軍艦型及民間船隻設計方案二選一。本月中旬將根據報告結果研究，今年底前公布替代方案概要。

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