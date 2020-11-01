BBC道歉　承認記者偽造文件誘戴妃受訪

英國廣播公司（BBC）近日承認，25年前旗下一名記者偽造銀行文件，誘騙英國已故戴安娜王妃受訪，並就此事正式向戴安娜的弟弟史賓沙（Charles Spencer）道歉。

BBC網絡總裁戴維（Tim Davie）上月致函史賓沙，坦承當年採訪戴妃的記者巴希爾（Martin Bashir）向對方出示一名平面設計師偽造的銀行記錄，令戴妃以為身邊隨從被收買，協助王室和政府人員監視自己，最後答應接受訪問，將婚外情內情公開。

報道指，巴希爾透過史賓沙聯絡戴妃，但作為中間人的史賓沙對其欺詐行為不知情，不過手上掌握大量證據，包括巴希爾當時寄給兩姐弟的傳真，上面聲稱英國情報部門竊聽戴妃電話。

戴妃在1995年的訪問中說出「我們的婚姻中有3個人，所以有點擁擠」的名言，證實王儲查理斯對紅顏知己、現任妻子卡米拉舊情難忘。訪問播出後幾周，王室終同意戴妃與查理斯離婚。

1996年的BBC內部調查未發現巴希爾有任何不當行為，並指他是透過《資訊自由法》取得政府暗查戴妃銀行戶口的文件。BBC又指，由於缺乏證據及巴希爾目前感染新冠肺炎而健康狀況欠佳，故無法進一步調查。