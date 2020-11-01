新冠肺炎：首爾市下周起　不戴口罩將罰款

南韓中央防疫對策本部周日（11月1日）表示，該國確診病例較前一天新增124宗，2人疫歿，累計26,635人確診，466人疫歿。單日新症已連續5天以3位數增長，首都圈地區仍是重災區。首爾市下周五（13日）起將對高、中風險設施不戴口罩者處以10萬韓圜（約684港元）罰款。

周日新症中，有101宗社區感染病例集中在首都圈地區，其中首爾市佔45宗。同時，首爾市內東大門區養老設施、大邱市新天地耶穌教會等相關病例也不斷增加，加上萬聖節期間首爾市梨泰院等商圈人口流動量大增，令民眾憂慮梨泰院夜店集體感染事件重演。

首爾市表示，下周五起除了已被禁止聚眾的公共交通、醫療設施等高風險公共設施外，補習班、面積超過150平方米的餐廳、市區婚宴場所、殯儀館等中風險設施亦是重點防疫對象，使用設施而不戴口罩者將被處以罰款。

另外，根據北韓早前制定的《緊急防疫法》，規定外國人要「絕對服從」政府實施的緊急防疫措施，包括禁止非法出入大海和邊境地區、時刻佩戴口罩等。如因染疫死亡，將按規定處理屍體。