總統選舉投票開鑼　外界料成歐俄角力

東歐國家摩爾多瓦周日（11月1日）開始總統大選投票，親俄的現任總統多東（Igor Dodon）競逐連任，主要競選對手為親歐盟的前總理桑杜（Maia Sandu）。由於政局局面與白羅斯早前情況類似，令外界關注西方和俄羅斯會如何藉選舉爭奪當地影響力。

多東因為2016年親西方陣營爆出醜聞而得以上台，他表示，連任後將繼續與俄羅斯保持密切關係，推動俄語成為學校的必修課。而反對派的桑杜則以反腐敗立場聞名，她承諾當選後會為國家爭取加入歐盟，創造更多就業機會。

今次大選另有6名總統候選人角逐，有專家預計，多東及桑杜都難以在首輪選舉中取得絕大多數支持，或要於本月15日舉行第二輪投票。摩爾多瓦國內民眾反應兩極，有人認為國家被視為俄羅斯的附庸國，多年來一直生活在其枷鎖下，有市民則堅持多東是「好人和好總統」，應得到連任機會。

摩爾多瓦人口只有350萬，位處北約成員國羅馬尼亞和烏克蘭之間，是歐洲和俄羅斯爭奪之地。該國經濟自疫情爆發後急速下滑。俄國總統普京早前表態，希望摩爾多瓦選民支持多東，桑杜則獲德國國防部長和歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）支持。俄方早前指控美國準備在該國發動「革命」，號召民眾大選後上街，否定結果公信力和要求重選。