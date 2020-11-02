美國大選直擊：歐洲受訪者討厭特朗普　冀拜登上場

美國大選周二（3日）開鑼，備受國際關注，誰人上台將影響美國與歐洲未來的關係。東網記者訪問多名法國、英國及德國的民眾，大多表示不喜歡美國現任總統特朗普，就算不清楚民主黨總統候選人拜登的政綱或背景，也希望該國民眾投他一票來推倒現任政權。

居於巴黎的年輕華裔女子奧海利，從事宴會活動行業。她坦言，對美國大選不感興趣，對拜登的政綱也不清楚；但為了阻止特朗普連任，她會支持拜登。「因為特朗普是個瘋子、種族歧視者，又不會為國家設想。其實一直都不明白，美國人怎會選他做總統的？」

任職旅遊住宿管理人員的法國婦人安妮克亦表示，一直沒有關注美國大選的新聞，但一定不會支持特朗普，因為他太不尊重女性。她認為，拜登部分政綱關心到美國社會的女性地位，故她會支持拜登；又指拜登有意對高收入人士多抽稅來補助美國退休和醫療制度，認為是良好的政策。

居於倫敦的英國男子謝里夫任職商業顧問，他表示：「我會投拜登一票，主要是因沒有特朗普做美國總統，世界會更好，而拜登是真正的民主派政客。實際上，美國需要一位像（法國總統）馬克龍這樣的領袖。」

住在法蘭克福的德國人基利斯恩是網購商人，他也表明肯定不會支持特朗普。基利斯恩批評：「特朗普根本不是政治家，只是一名商人，渴求權力和金錢，對國民和環境保護完全沒興趣，簡直是缺德。他是一名強硬派的共和黨人，我偏向較開放的領袖，這不等如我會支持拜登，但若果真的要選擇時，我會投拜登的票。」

駐法國記者呂靜儀報道

美國大選 全球焦點