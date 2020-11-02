首款飛天車通過道路考核　兩年後獲航空認證

不少科技公司爭相研發飛天車，一款由荷蘭PAL-V公司製造的飛天車，日前終於通過歐洲道路通行考核，意味它已成為是全球首輛能合法地在歐盟地區公路行駛的同類飛天汽車。

該款名為Liberty的飛天車是1輛可坐2人乘坐的三輪汽車，但售價高達27萬英鎊（約港幣270萬元）。設於車頂位置的飛行用螺旋翼和尾翼，平時可摺疊起來，要用時才打開升起。

Liberty重660公斤，在公路模式下，由起步加速至100公里需時少於9秒，最高時速達160公里。在飛行模式下，Liberty可以在僅330米長的跑道上起飛，降落的跑道僅需30米。最高可飛到3,500米高度，以最高時速180公里飛行，飛行續航500公里。

試車手約爾（Hans Joore）指首次啟動Liberty時，渾身都起了雞皮疙瘩。他說：「在那個關鍵時刻，我們付出的所有努力都湧現出來。聽到車輛啟動的聲音真是太美妙了，駕駛感覺也很棒。」

Liberty之後尚需經過1200次合共150小時的飛行測試，才可獲歐洲航空安全局批出航行認證，預料要到2022年才能。據了解，目前全球已研發15款飛天車，雖然全都均未獲飛行認證，但相信乘飛天車一飛沖天的日子指日可待。