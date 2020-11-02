韓擬追加部署薩德　朝斥加速自我毀滅

北韓對外宣傳媒體「由我們民族自己」周一（2日）發文，聲稱南韓試圖增加部署薩德導彈防衞系統，將進一步加劇朝鮮半島的緊張局勢。分析指，朝方表態可能與南韓駐日大使南官杓近日針對薩德的言論有關，令此事再受各方關注。

文章主張美國與南韓在安保協議會，就制定關於建立薩德炮兵連穩定駐紮環境的長期規劃達成共識，韓方將據此增加部署薩德。文中更列舉美國的「全球雷霆」、「全球哨兵」內部演習及「金色眼鏡蛇」多國聯合演習，指各種軍演及增強軍力的相關舉措，將令半島局勢緊張升級，好戰行徑只會加速自我毀滅。

韓聯社報道，部分觀點認為，朝方今次表態或因為南官杓早前在國政監查上表示，所謂有關薩德的「三不承諾」並非承諾也非協議。「三不承諾」是指南韓不增加在國內部署薩德、不加入美國導彈防禦系統、不建立美日韓軍事同盟。

2017年，中國與南韓就雙邊關係公布，韓方意識到中方在薩德問題的立場和關切，明確表示在韓的薩德按照本來部署目的，不針對第三國，即不損害中方戰略安全利益。中方則從維護國家安全的立場出發，重申反對在南韓部署薩德。

即上「半島局勢」專頁