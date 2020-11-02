德擬派軍艦巡印度洋　與澳洲聯手制華

澳洲傳媒周一（2日）刊登德國國防部長克蘭普—卡倫鮑爾的專訪，她表示絕不對中國的不平等行為視而不見，更形容印太地區關乎全球福祉，德國計劃明年派遣軍艦巡邏印度洋，或安排軍官隨同澳洲軍艦執行任務，維護國際秩序。

克蘭普—卡倫鮑爾指中國是德國的重要貿易夥伴，擁有強大的經濟關係，符合雙方利益，但指德國不會對不平等投資條件、侵犯性盜用知識產權、國家補貼扭曲競爭、或企圖以貸款及投資施加影響力等視而不見。她說：「德國原則上向各方的投資持開放態度，但提供的技術若不是無可非議，那就不能使用。」

美國拉攏別國在印太地區制衡中國，克蘭普—卡倫鮑爾亦提及區內局勢，指德國海軍在印太地區部署，有助維護以規則為基礎的國際秩序，德國需要在區內標示立場。她表示：「我們希望明年可以部署，雖然受新冠肺炎疫情影響，但我們明年的國防預算將比今年更多，現時重點是把它轉換為真正的影響力。」

被問及德國軍艦會否在南海執行航行自由時，克蘭普—卡倫鮑爾拒絕評論，但表示區內持續上升的安全挑戰，「我的目標是加強雙邊及多邊合作，例如在澳洲海軍部隊派駐德國軍官，兩國正討論這計劃」。她指德國擴大與立場相近的印太國家關係，「我們有相同價值觀、原則及利益，因此聯合對抗挑戰者。」

克蘭普-卡倫鮑爾也談到兩岸局勢，她直言任何非和平性質的解決方法，將被視為治國才能的重大失敗，「在這場對峙的純粹軍事理由，只會出現失敗者」。