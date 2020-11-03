鯨魚尾雕塑救列車　形似超現實藝術品

荷蘭史班克尼瑟市（Spijkenisse）周一（2日）發生一宗地鐵出軌事故，涉事列車疑煞車故障，撞穿緩衝軌道末端的護欄後衝出半空，幸好軌道之外是一個巨大的鯨魚尾巴雕塑，車廂恰好卡在尾上。幸免於難地鐵司機未有受傷，自行離開車廂後獲送院治理，事故發生時車廂內亦沒有乘客。

事故發生在當日上午12時半，涉事列車連接鹿特丹及史班克尼瑟市，並在終點站發生事故。出軌地鐵所在的高架段離地面達10米高，但戲劇化的是，護欄外有2個7.6米高的巨大鯨魚尾部雕塑，失控列車搖搖欲墜地落在其中一條尾上，形成奇特景象。

火車事後嚴重損毀，事件亦在當地引起極大轟動，吸引近50人到場圍觀。鹿特丹運輸公司RET指，正調查列車故障原因，當局正苦惱如何在巨大風力下安全移走列車。

救了司機一命的鯨魚尾雕塑，是荷蘭建築師與視覺藝術家馬騰‧史特瑞斯（Maarten Struijs）的作品，建於約20年前。2條鯨魚尾如同潛入海中的模樣，名為「被鯨魚尾巴拯救」（Saved by the Whale's Tail）。