新聞背後：歐洲多國接連發生恐襲　法國尤為嚴重

法國男教師帕蒂被殺後，民眾發起反恐示威。（Getty Images圖片）

奧地利首都維也納周一（2日）晚發生恐襲案，有槍手在市中心一間猶太教堂附近開槍，造成多人死傷，其後引爆炸彈自殺身亡。除了奧地利，法國近日亦發生針對教堂的恐襲，恐怖主義陰霾再次籠罩歐洲，引起國際關注。

歐洲近年重大襲擊事件一覽：

2020年11月2日：奧地利維也納猶太教堂外，有槍手施襲造成多人死傷，再引爆炸彈自殺身亡。

2020年10月29日：突尼斯刀手在法國尼斯教堂殺死3人，更對其中一人斬首，遭警方開槍擊傷被捕。

2020年10月16日：法國男教師帕蒂在課堂展示回教先知穆罕默德漫畫後，在巴黎市郊遭斬首殺害，行兇的18歲車臣裔男子被警方擊斃。

2020年9月25日：法國巴黎一名巴基斯坦裔持刀男子，在《查理周刊》前總部一帶刺傷2名途人，最終被捕。

2019年11月29日：英國倫敦一名身穿假炸彈背心的男子持刀施襲，造成2死3傷後被警方擊斃。

2018年4月7日：德國明斯特一輛輕型貨車，撞向一間著名酒吧外的人群，造成3死50傷，司機之後吞槍自殺身亡。

2018年3月23日：法國南部一名效忠「伊斯蘭國」的槍手，在超市挾持人質並造成3死多傷，最終被警方擊斃。