央行減息至0.1厘歷史低位　另推1000億澳元QE計劃

澳洲央行將現金利率目標下調至0.1厘的歷史低位，符合預期，前值為0.25厘。另宣布1,000億澳元的量化寬鬆(QE)計劃，擬未來6個月內購買1,000億澳元的5至10年期債券。

同時，央行下調3年期國債孳息率目標至0.1厘，將外匯結算餘額利率下調至零，將定期融資機制(TFF)利率下調至0.1厘。

央行稱，如有必要，委員會準備好採取更多行動，另將繼續評估買債計劃規模。又認為，貨幣和財政支持需要維持一段時間，預計至少在未來3年內都不會上調現金利率目標，而政策行動將有助於降低匯率。

澳元兌美元跌至70.4美仙，每澳元低見5.4542港元。

此外，央行認為全球經濟已從最初新冠肺炎疫情爆發中恢復過來，當中以中國的恢復最快。不過，大部分國家的產量仍未達至疫情前的水平，而最近疫情復發，對前景構成下行風險，尤其是歐洲。

澳洲方面，央行指雖然維多利亞州實施了限制措施，但經濟復甦正在進行中，預期9月份季度將實現國內生產總值(GDP)的正增長，惟要達到疫情前的水平還需要一些時間。估計到2021年6月的一年中，GDP增長約6%，至2022年則為4%。失業率預計將保持較高水平，但將略低於高峰8%，而不是之前預期高峰10%。到2022年底，預計失業率約為6%。

通脹方面，央行預測2021年基礎通脹1%，2022年可達1.5%。而在通脹達到2至3%範圍前，不會提高現金利率目標。