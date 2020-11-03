新聞剖析：歐洲恐襲頻發　極端主義浪潮恐重來

歐洲再爆恐襲，有專家指接二連三的襲擊不太可能由同一組織策動，但一次恐襲通常會激發另一個的發生，並助燃極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）和恐怖主義組織阿蓋德支持者的士氣，令極端主義在世界各地揮之不去。

有情報官員向英媒表示，歐洲的極端分子透過社交網絡發展大型本土團體，這些組織通常與IS和阿蓋德沒有聯繫，但會在個人或小團體間自我激進化。IS數年前控制伊拉克和敍利亞後，成員通過大量的媒體灌輸、招募和訓練來自歐洲的年輕男性、連接歐洲和敍利亞的好戰份子、歐洲安全和政策漏洞，令針對歐洲的暴力襲擊有增無減。

襲擊次數在近年明顯下降，但單就去年來看，法國就有逾200名回教極端主義者被捕，超過800人被認為存在激進化風險。分析認為，主要原因是社交媒體假新聞的惡劣影響。殺害法國男教師帕蒂的青少年，正正被父母和清真寺傳播的誤導影片引起殺機。另外，回教國家在宗教和民粹政府影響下，漸漸變得更加回教化和反西化；歐洲移民中的回教徒亦會自成特定社區，將宗教變成他們的防衞武器和示威促發點。