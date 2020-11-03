教宗表態支持同性戀民事結合　梵蒂岡發聲明澄清

天主教教宗方濟各上月在一套紀錄片中表示，同性戀者應受民事結合法律保護，被指是自他成為教宗7年以來，對同性戀權利作出最清晰的表態，引來保守派爭議。梵蒂岡近日向各國使節發通知，試圖澄清方濟各有關言論是遭人斷章取義。

梵蒂岡國務卿帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）發出的解釋性通知表示，紀錄片中的方濟各言論被兩段合併成一段，導致模糊了上下文，並被刪除了中間的問話。通知聲稱，方濟各言論的前半部分原指同性戀者被自己家人接受的權利，並指「很明顯，教宗方濟各指的是某些國家的規定，而肯定不是教會的教義，他多年來多次重申過教會的教義。」

聲明並指，紀錄片《Francesco》的俄羅斯導演阿菲擬夫斯基（Evgeny Afineevsky），刪除了方濟各明確表示反對同性婚姻，只引用提及民事結合的言論，亦未將方濟各回答「談論同性婚姻是不協調的」放入片中。阿菲擬夫斯基未有回應。

紀錄片《Francesco》上月在羅馬影展首映，當中輯錄教宗的震撼發言，他表示同性戀者都是天主的子女，擁有組織家庭的權利，沒有人該被拒絕；並支持立法讓他們的結合得到保障。惟同性婚姻違背現時天主教的宗旨。