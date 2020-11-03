新冠肺炎：巴塞隆拿警民衝突　音樂人冷靜演奏

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，西班牙等多國日前掀起反封鎖示威浪潮。巴塞隆拿上周六（31日）晚的示威發生警民衝突期間，有人拍到一名街頭音樂人無視周遭亂局，逕自彈奏和緩樂曲。片段獲網民瘋傳。

片段攝於示威活動的第二晚，這名叫彼得（Pianilito Peter）的街頭音樂人漫不經心地演奏，似乎毫不在意示威。即使示威者投擲雜物，警車鳴笛追趕時，彼得也未曾轉頭留意。諷刺的是，他當時正演唱80年代歌曲「永恒的火燄（Eternal Flame）」。網友更將彼得的冷靜表現，與經典電影《鐵達尼號》中弦樂樂隊在沉沒前演奏的一幕相比。

另外，英國等歐洲多國實施封鎖措施防疫，非洲大陸大部分地區的確診病例飆升，奧地利、比利時上周六宣布封鎖措施，希臘大部分地區的餐館、戲院和體育館將從周二（3日）開始關閉。以色列作為第一個實施第二次全國封鎖的國家，確診病例急劇下降。印度的確診病例自今年9月中旬達到高峰以來，病例和死亡人數一直在下降。

法國科學委員會警告，歐洲可能在明年出現幾波新冠肺炎疫情。