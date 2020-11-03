新冠肺炎：世衞被指配合中國　疫源調查停滯

美國《紐約時報》周一（2日）報道，世界衞生組織尋找新冠病毒起源的工作，因中國政府對獨立調查持消極態度，加上世衞高層配合，現已陷入停滯狀態。

《紐約時報》引述世衞內部文件及採訪50多名公共衞生官員、科學家及外交官後指，世衞對病毒起源的調查分為兩階段，其中一個階段將翻查醫院紀錄及訪問去年12月因感染新冠病毒而接受治療的人士，尋找疫情首批患者，同時將調查最先爆發疫情的湖北省武漢市，當地市場出售的野生動物，並跟蹤供應鏈。

世衞作為回報，已同意這階段由中國專家主導，外部人士負責遙距評審。另一階段則是中國專家與國際專家合作，在動物宿主及潛在的中間宿主尋找新冠病毒。國際專家訪華日期未定，報道指中國及世衞均希望等到美國大選結束後。

報道提到，世衞今年2月中向中國派出的專家組，由於世衞領導層暗底裏與中國協商妥協，所以專家無法調查疫情源頭，而現時仍沒有一個關於病毒起源的透明及獨立調查。世衞總幹事譚德塞回應時表示，國與國之間的分歧，為病毒提供生長及佔據上風提供肥沃的泥土，而政治攻擊破壞世界在防疫方面的反應。