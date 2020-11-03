維也納恐襲：事發封城前夕　民眾以為拍戲

事發正值奧地利再度封城防疫前夕，首都維也納街頭擠滿人，在酒吧及餐廳享受最後的自由，豈料遇上恐襲。有民眾獲告知要求留在室內時，還以為是配合拍攝荷里活電影，直至聽到槍聲，才知道外面有槍手施襲。

侍應埃爾奧盧（Jimmy Eroglu）表示：「起初我以為我們拍攝美國電影，或有人飲得太醉，但之後聽到槍聲，警員走進來要求我們留在室內，指外面可能有一名男子死亡。」住在維也納中部的居民施奈德（Robert Schneider）稱，步出街外時發現胸口被兩名警員以激光瞄準，並傳來警員的叫喊，要求高舉雙手及脫下外套。他事後表示，當時不知道發生甚麼事，形容「我們都很震驚」。

目擊者埃夫利娜（Eveline）憶述逃生一幕，她表示：「突然傳來槍聲，起初我們不知道發生甚麼事，但之後槍聲再起，並且位置更靠近，所以我們立即逃跑。由於我們不知道是否跑向正確的方向，所以最後走入一間酒店內躲避。」

面對新冠肺炎疫情反彈，總理庫爾茨上周六（10月31日）宣布全國第2度封鎖，由當地時間周二（11月3日）凌晨零時起，每天晚上8時至翌日早上6時宵禁，直至本月30日為止。