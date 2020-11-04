歐洲國家恐襲連連　英國提升恐襲威脅級別至「嚴重」

近日法國和奧地利等歐洲國家接連發生恐襲，英國周二（3日）宣布將恐襲威脅級別提升至第二高級的「嚴重」（severe），表示有「高度可能」發生恐襲。

內政大臣彭黛玲表示，有關舉措是屬於預防性質，並非基於任何特定威脅；但她呼籲民眾要保持警覺，並向警方舉報任何可疑活動。

英國的恐襲威脅級別分為5級，由最低至最高分別為低（Low）、中等（Moderate）、顯著（Substantial）、嚴重（Severe）和迫在眉睫（Critical )。今次提升恐襲威脅級別的決定由聯合恐怖主義分析中心( Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC）作出，該中心以軍情五處（MI5）總部為基地，由來自警方、政府和安全機構的反恐專家組成。

英國提升恐襲威脅級別前，奧地利首都維也納剛在周一（2日）發生孤狼恐襲，一名提早出獄的極端組織伊斯蘭國（IS）支持者，在一間猶太會堂所在的夜店區6個地點亂槍掃射，造成4人死亡及22人受傷；法國巴黎和尼斯上月亦接連發生致命恐襲，合共4人被施襲者殺死，當中兩人遭斬首。