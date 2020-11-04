板門店今恢復參觀　韓提和平三大方案

南韓統一部周三（4日）宣布，即日起恢復南北韓非軍事區板門店的參觀行程，受非洲豬瘟及新冠肺炎疫情影響，這個深受遊客歡迎的項目去年10月起中斷。統一部長李仁榮提出南北韓和平三大方案，提議朝方盡快重啟聯絡渠道，改善兩國關係。

南韓統一部在板門店參觀項目支援中心舉行啟用儀式，80名普通民眾及記者組成示範參觀團，先後參觀板門店共同警備區韓方一側的「自由之家」、停戰委員會會議室、2018年南北韓峰會紀念植樹地點、徒步橋、已故張明基上等兵紀念碑。受疫情影響，參觀次數及人數減至一天兩次、每次40人，訪客不得攜帶食物及帶走參觀地點內的土石，現場還配備消毒墊、洗手消毒液、口罩等防疫物品，嚴防疫情擴散。

此外，李仁榮在啟用儀式上談到南北韓關係，提議盡快重啟「自由之家」與板門店朝方一側的「板門閣」通訊熱線及南北韓聯絡辦公室、在板門店舉行離散家屬團聚活動、實現板門店自由往來。他強調恢復常設聯絡渠道，將支持改善南北韓關係。

李仁榮指韓方關注北韓借美國大選及明年勞動黨全國代表大會，調整對韓政策的可能性，但指不論美國大選結果如何，韓方為穩步推動朝鮮半島和平進程做好準備。

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