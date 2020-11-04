莫里森本月訪日晤菅義偉　討論軍事合作協定

澳洲總理莫里森計劃在本月中訪日，與日本首相菅義偉會面，預料會討論日澳目前正在洽談中的《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement, RAA）。該協定是有關兩國進行聯合軍演時，可簡化攜帶武器等手續，以便應對中國在南海的擴張。該會談將是菅義偉在今年9月上任後，首次在日本與外國元首會談。

報道引述消息指，兩國在上述協定皆有合作意向，但最終細節仍在商議中，會談料亦涉及新冠肺炎、經濟、及旅遊互通等議題。由於莫里森訪日後要隔離14日，若根據其行程推測，會談的日期很可能是下周五及下周六（13及14日）。戰略政策專家詹寧斯（Peter Jennings）表示，兩名美國總統候選人的外交政策有差異，因此日本及澳洲需要在大選後就與美國的關係討論。

《相互准入協定》同樣規定日本自衞隊或澳軍若在對方國家有犯罪行為，東道國擁有優先審判權，並適用當地刑法。但由於兩國對死刑的執行問題有分歧，因此談判一度陷入僵局，但日媒引述消息人士指，兩國已就此找到妥協的方式。若兩國簽署協定，澳洲將是日本首個適用對象國。