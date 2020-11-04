隔空控制「渣古」活動　腦波頭帶試驗成功

以往只在科幻動畫中出現的腦波控制機械人，現在已經變成事實。日本一個高科技研究機構與一間知名玩具大廠合作，開發出以腦波控制機械人的實驗系統，操控者只需戴上感應頭帶，連結上平板電腦的流動應用程式（APP），就可以不動一根指頭，指揮動畫《機動戰士》中「新類型」機械人角色「渣古」的模型活動。

由東北大學和日立公司合組的科研機構NeU，把它們研發的腦血流量活動測計器XB-01，與編程玩具教材套裝「ZEONIC TECHNICS」的技術融合作測試。安裝在頭帶上的XB-01微形感應器讀得操控者腦血流量變化數據後，會以無線傳送到平板電腦的專用APP，再按程度強弱分為3級，分別對應3組包括直立、準備及發炮的動作編程，再傳到渣古機械人實際執行。

NeU希望把這次試驗的結果，用於未來的大腦訓練系統。因為能真正控制一個機械人模型，比以往只能看到平板電腦的畫面變化來得令人興奮，令用家更有動力去完成系統設定的訓練目標。雖然這款專為試驗而改裝的機動戰士模型和APP均未擬公開出售，但NeU希望以此打開各種商業範疇的合作之門。