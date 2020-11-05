與印尼商軍事合作　日本擬出口護衞艦

日本加強拉攏東南亞國家，抗衡中國在區內的影響力。報道指，日本與印尼討論的軍事合作中，出現向印尼出口海上自衞隊護衞艦的方案。一旦成事將是日方首度出口這款軍艦，但可能牴觸限制武器出口的「防衞裝備轉移三原則」。

共同社周三（4日）報道，日本作為「四方安全對話」機制成員國，與美國提倡「自由開放的印太」戰略構想，向印尼出口護衞艦旨在應對在南海加強活動的中國。與此同時，印尼在納土納群島以北、位於南海南部水域的專屬經濟區，面對中國漁船持續在區內非法作業的問題，因此希望加強海軍力量保護權益。

日本政府相關人士表示，印尼正考慮護衞艦費用及性能、其他國家提案等，但未有透露日方有意出口哪款護衞艦。報道提到，日本出口防衞裝備時必須簽署《防衞裝備品和技術轉移協定》，首相菅義偉上月在就任後首次外訪期間，與越南就該協定達成協議，之後與印尼總統維多多就推動磋商該協定達成一致。

前朝安倍晉三政府2014年制定「防衞裝備轉移三原則」，改變禁止武器出口政策。在貢獻和平及促進國際合作、有益於日本安全保障下，以對方恰當管理等作為允許出口的條件，日本今年8月與菲律賓達成協議，出口自衞隊防空雷達。