「彈匣」填裝系統　連射導彈增強火力

面對美國的極限施壓政策，伊朗革命衞隊周三（4日）公開自主研發的地下彈道導彈發射系統，採用類似彈匣的填裝方法及自動化軌道運輸模式，能夠短時間連續發射多枚導彈，進一步提升打擊火力規模及連續性，增加突破敵人反導系統的機會。

根據伊朗媒體在社交網發布的影片，可見在一處地點不明的地下設施內，存放大量中程彈道導彈。基地人員先後把多枚導彈豎起，並填裝在猶如列車的發射架上。由於發射架以軌道運輸，意味這個配備多枚導彈的「彈匣」能夠自動運往發射地點。在片中登場的導彈型號為射程1,600公里的伊馬德（Emad），被指可搭載核彈頭。

革命衞隊司令薩拉米表示，雖然敵人實力面臨衰退，但威脅仍然存在，因此伊朗武裝部隊必須非常小心及警惕，並增加人才、實力、防禦及威懾，而最新的導彈系統可以在這些領域提供幫助，「當我們的導彈升空時，它們會令我們的敵人顫抖」。

美國軍事網站The War Zone分析，這個新發射系統有不少優點，預先在發射架豎起導彈及經軌道運往指定地點存放，接到命令後就可立即從地下設施發射，比採用傳統大型發射車節省空間及更有效率，彈匣式填裝意味更多導彈可從同一地點發射。