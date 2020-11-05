美國大選：韓外長訪美　青瓦台兩手準備

美國總統選舉仍未塵埃落定，韓聯社周四（5日）報道，由於大選結果影響朝鮮半島局勢，南韓政府已做好兩手準備，總統文在寅連續兩天沒有安排行程，與外交及國安部門首長開會，討論大選結果出爐後的韓方對策，應對各種可能。

青瓦台國家安保室長徐薰表示，政府完成了不同大選結果應對方案的準備，強調對特朗普及拜登的當選做了充分準備。總統府青瓦台發言人姜珉碩表示，文在寅周五聽取徐薰對美國選情的匯報，強調無論大選結果如何，韓方堅持維護和發展美韓同盟關係，加強溝通合作，爭取實現半島無核化及永久和平機制。

被問及就拜登當選有何準備時，外長康京和指外交部已成立專案組，並研究及討論多種可能性，但指不論是拜登或特朗普勝出，韓方將繼續通過現有外交渠道與美方保持合作。她不認為拜登當選，特朗普以「自上而下」外交方式建立的美朝關係將重回原點，而拜登一方應就美韓合作爭取北韓無核化形成共識。

另外，康京和下周日（8日）至下周三（11日）應邀訪問美國，下周一（9日）與美國國務卿蓬佩奧舉行會談，討論半島無核化及永久和平機制、加強美韓同盟等方案，並探討地區及國際局勢。韓聯社報道，康京和按照外交慣例將不會與拜登陣營會面，但可能藉與各界人士的交流，了解拜登的政策構想等動向。

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