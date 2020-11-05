6歲女生日收大禮　暖爸衣櫃建魔法巷

生日當天推開衣櫥，竟發現自己置身於《哈利波特》魔法世界的斜角巷！這不是童話情節，而是英國一名女童的真實經歷。這場「魔法」背後，是女童的爸爸為了要給女兒準備一份難忘的生日禮物，辛勞多日將衣櫥後的空房間改裝。傑作上傳網上後，網民都讚不絕口，引來媒體關注。

迪倫（Dylan）一家居於伯克郡，女兒埃拉（Ella）是哈利波特迷，惟由於疫情影響，一家人年初原定的主題樂園之旅被迫取消。眼看埃拉的6歲生日也要在封城令下虛度，爸爸迪倫早前忽發奇想，決定將女兒衣櫃後的房間改裝成斜角巷，送她一個私人魔法世界。

在妻子及朋友協助下，迪倫默默收集資料及郵購材料，整個8月都趁女兒外出上課及半夜偷偷趕工改裝，終趕及在埃拉9月底生日前一晚完成。迪倫在埃拉生日當天借口與她玩捉迷藏，讓她自己發現這個可愛的秘密基地。

斜角巷雖然是縮小版模型，但細節一絲不苟，魔杖店、書店、魔法材料店等俱全。埃拉可躲進書店看書，到雪糕店享用到媽媽買回家的雪糕，還可以與爸爸穿上哈利波特戲服玩角色扮演。迪倫表示，未來將繼續擴展這個魔法世界。