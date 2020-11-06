傳普京現柏金遜症狀　準備明年初辭職

英媒周五（6日）引述接近俄羅斯總統普京的消息指，普京開始出現柏金遜病的症狀，其緋聞情人、奧運前體操冠軍卡巴耶娃希望他下放權力，普京已準備在明年初辭職。惟有關消息未經證實，據報普京團隊正淡化消息。

莫斯科政治學教授索洛韋伊（Valery Solovei）向英媒暗示，68歲的普京可能患上柏金遜病，除了卡巴耶娃，普京的35歲長女沃龍佐娃（Maria Vorontsova）及34歲女兒吉洪諾娃（Katerina Tikhonova）亦勸父親下台。索洛韋伊認為，由於他們是一家人，對普京的影響力尤為大；又指普京計劃於明年1月交出權力，可能會任命一名新總理，培育他成為繼任人。

有觀察員指出，普京最近露面的片段顯示，他的雙腿看來持續顫抖，抓緊椅子扶手時也顯得感到痛楚，他拿筆和握着被指裝有止痛藥的杯子時，手亦疑似在抽搐。早在2015年已有報道指，普京走路時右手少有擺動，疑是柏金遜的早期症狀。

報道指，普京近日開始推動起草法案，讓總統下台後能成為終身任命的參議員，確保自己將來繼續免於法律起訴及擁有特權。普京發言人佩斯科夫則指，此舉在很多國家都常見，而且合乎情理，在國際上並非革新的做法。