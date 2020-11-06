法院就北極石油鑽探涉違憲展開聆訊　全球首例

歐洲環保人士近年在各地掀起有關氣候變化的訴訟浪潮，挪威最高法院周三（4日）起，就北極地區石油鑽探展開聆訊。環保團體指控，挪威政府批出北極鑽油許可證違憲，要求法院宣布相關政府文件無效。這是首次基於憲法而提出的氣候變化訴訟，被形容為「世紀案件」。

綠色和平和地球之友挪威分部等團體，指控當地政府給予13家公司，在北冰洋海域巴倫支海開採石油的許可證，違反2014年憲法列明公民享有的健康環境權，並會增加碳排放。團體2016年首次提訴，惟兩個下級法院拒絕宣布容許石油勘探的文件無效。這是全球首宗援引2015年《巴黎協定》的訴訟，作為停止鑽探石油和天然氣的理據。

挪威經濟依賴石油和天然氣，相關行業出口佔全國逾一半。政府表示，會在其他領域補償對環境造成的負面影響，以履行憲法義務，又指對憲法條文作廣泛解釋，會從根本上改變國家權力關係，恐侵蝕民主。若法院作出有利原告的裁決，預計將成為全球各地起訴他國的案例，其影響遠於挪威一國。聆訊料持續至本月12日，並於下月或明年1月作出判決。