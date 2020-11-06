夫婦海灘發現疑似炸彈　竟是俄人2年前埋北極時間囊

愛爾蘭一對熱愛滑浪的夫婦，早前在多尼戈爾郡一處海灘尋找合適滑浪地點時，意外發現一個外形特別、上面印有俄文的錫罐。他們起初以為是炸彈或骨灰，後來才知竟是2年前在北極埋下的時間囊，沒想到竟漂流到4000公里外的愛爾蘭，被他們尋獲。

麥克洛伊（Conor Mclory）和妻子柯倫（Sophie Curran）發現錫罐時，起初有點擔心不知是否有危險，經仔細觀察後，意識到罐身上的文字也許是俄文，便拍下來發給朋友翻譯。其後得知這竟是個2018年的俄羅斯時間囊。兩人打開罐子，發現裏面有些照片、信件、菜單、啤酒墊和紅酒軟木塞等物品。

當中的信件中很多是用俄文書寫，僅有兩封英文信件。其中一封寫有一名叫斯韋塔（Sveta）的女士的聯繫方式。麥克洛伊夫婦上網搜索，發現對方是俄羅斯聖彼得堡一名Instagram博客，於是嘗試聯絡她。斯韋塔起初莫名其妙，但弄清事情後感到非常震驚。

原來斯韋塔當年曾搭乘過一艘名為「勝利50年」的俄國核動力破冰船，時間囊內有一些近30年前探險隊留下的物品，該船的船員2年前用直升機放到稱為「世界頂點」的正北極90度地方冰塊中，船員原本以為要30到50年後，冰層融化才會被人找到。

麥克洛伊夫婦已聯絡芝加哥語言學教授諾塞克（Simon Donohhue Nosek），翻譯時間囊內所有物品和信件，之後或會用玻璃盒和相框鑲起來，捐給博物館或酒吧展出。