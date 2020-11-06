電視台徵女演員　擬明年太空站實地拍科幻電影

不少以太空為主題的科幻電影，都是在片場搭景或以電腦技術拍攝。俄羅斯一間電視台正與聯邦太空總署合作，在國際太空站（ISS）實地拍攝電影，並正招募一名女演員接受培訓，預計明年秋乘坐俄羅斯聯盟號太空船前往ISS開鏡。

俄羅斯第一頻道電視台與國內一間影像製作室合作，拍攝該齣暫定名為《挑戰》（The Challenge）的電影。電視台正公開徵選一名25至45歲女演員當主角，要求她有高等教育程度、沒犯罪紀錄，以及上圍在約112厘米以內，並能夠完整背誦俄國詩人普希金的詩體小說。入選演員需通過體力及心理測試，並在太空人學校受訓3個月。

製作人托羅切約（Alexey Trotsyuk）表示：「原本計劃招募男女演員，但認為劇本更適合女演員。」他們希望女演員有演技外，亦能應對太空零重力的複雜拍攝場境。在此之前，美國影星湯告魯斯曾稱會於明年10月到ISS拍攝新戲，如果俄國電視台的計劃成事，將有機會捷足先登。托羅切約指，搶先於太空拍攝電影，是為宣揚俄國的太空實力，以及宣傳太空人職業。