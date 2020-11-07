新冠肺炎：世衞復會在即　台駐西班牙代表籲支持台加入

世界衞生大會（WHA）將於下周一（9日）至下周六（14日）復會，台灣駐西班牙代表劉德立周五（6日）接受當地傳媒採訪，呼籲西班牙政府支持台灣加入世衞，落實世衞「不遺漏任何人」的理念。台外交部亦發布「『疫』無所懼」影片，稱讚台灣成功防疫。

劉德立表示，疫情爆發至今台灣僅約569宗確診、7人死亡，且已連續200天未出現本地感染，民眾生活正常，毋須封城措施。台灣防疫成功的5大重點是吸取在非典型肺炎（SARS）疫情的經驗、快速反應、現代科技運用、資訊透明與全民合作。

世衞今年5月未邀請台灣與會，劉德立認為如今全球面對新一波疫情，正是世衞停止向中國大陸壓力屈服、允許台灣參與世衞的最佳時刻。他強調，若台灣無法參加WHA，將無法取得最直接且完整的資訊，這會損害台灣人民的基本健康權利，也造成國際防疫網絡的缺口。

台外交部周四（5日）發布影片，記錄一名越南母親因女兒膽管閉塞問題，在疫情期間帶女兒到台灣進行肝臟移植的真實故事。影片被製成日本、西班牙、法國、德國、越南、泰國及印尼文等字幕版，全球發放。