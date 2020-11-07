11歲女童花式控足球710萬次　為抗疫前線籌款

英國一名11歲女足球迷，受二戰退役老兵穆爾在花園步行籌款的善舉啟發，早前決定每天玩花式控球200次，希望能達成控球710萬次的目標，為疫情期間仍緊守崗位的前線工作人員籌款。不少網民知道後，也紛紛拍攝玩花式足球的片段，協助她一起達成目標。

善心女童帕普沃思‧海德（Imogen Papworth-Heidel）來自劍橋郡，她早前從任職醫護人員的父母處得知，疫情期間全國仍有約710萬人在重要的前線崗位工作，當中除醫護人員外，尚包括軍人、警員、教師、清潔工人、公車司機等。

帕普沃思‧海德為向這些人致敬，今年4月在籌款網站設立專頁，公布將每日玩200次花式控球，最終盼可完成710萬次，代表支持每一名在重要崗位工作人員，但後來發現這需97年才能完成，她遂決定增加每日的次數，甚至試過一日玩7000次，並呼籲網民加入助她達標。

不少人被帕普沃思‧海德的善舉打動，拍攝自己玩花式足球的片段寄給她，每日平均多達50段，其中更包括曼聯前鋒拉舒福特和英國樂隊Spandau Ballet的低音彙他手Martin Kemp等。

帕普沃思‧海德上周三（4日）已經連續195天玩花式足球，並完成了1,123,586次，再加上由2,000多名網民做出的590多萬次，終於完成目標，並籌得逾1萬英鎊（約10萬港元）善款，捐贈予9間慈善機構。她感謝所布捐贈者和參加的網民，又指沒想到能這麼快完成目標。