印傭被控偷竊獲證清白　富豪子被控作偽證

新加坡一名印尼籍女傭4年前被時任僱主、樟宜機場集團前主席廖文良控告偷竊，入獄26個月後上訴，兩個月前獲判無罪。事件未告一段落，廖文良兒子廖啟龍涉嫌在案中向警方提供假口供，周四（5日）被控提供假資料及作偽證。

案發2016年，廖文良一家解僱及控告印尼籍女傭利雅尼（Parti Liyani），指控她偷竊超過100件、總值3.46萬新加坡元（約19.7萬港元）的財物，包括手錶、名牌手袋、衣服、壞DVD機、壞iPhone。利雅尼否認，一審裁決判她罪成入獄。

警方其後按總檢察署指示調查廖家，發現廖啟龍涉嫌提供假資料，他當時稱在利雅尼的箱內，找到119件屬於他的衣服，但其中幾件是誰存有疑點，部分更是女裝。廖啟龍稱有穿女裝的習慣，但在庭上見到兩件衣服證物時否認不是他。

廖啟龍周四就一項提供假資料罪及一項作偽證罪出庭應訊，法官批准他保釋，案件下月17日過堂，代表律師未有透露他會否認罪。提供假資料罪成最高可監禁3年或罰款，也可以兩者兼施。至於作偽證罪的最高刑罰是監禁7年及罰款。