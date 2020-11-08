美國大選：多國領導人祝賀拜登當選　期待加強合作

自民主黨總統候選人拜登於香港時間周日（8日）宣布當選後，加拿大、英國、法國及德國多地領導人亦紛紛表示，期待與新一任美國總統合作。至於前總統克林頓及奧巴馬發表聲明，祝賀拜登奪得總統寶座。

加拿大總理杜魯多祝賀拜登及賀錦麗勝出，稱美加兩國是親密朋友、夥伴及盟友，期待與美方一起工作。英國首相約翰遜祝賀拜登勝選及賀錦麗締造歷史，他稱美國是英方最重要盟友，期待在氣候變化至貿易和安全等共同優先事項上緊密合作。法國總統馬克龍則強調，法美兩國間有很有很多工作要做，讓大家共同努力。至於德國總理默克爾稱，德美跨大西洋友誼是不可替代。

針對拜登是愛爾蘭裔移民後代，愛爾蘭總理馬丁說，拜登是愛爾蘭的真正朋友，期待與對方合作，亦歡迎這位新任美國總統回家。

除多國領導人外，克林頓亦在Twitter表示，「美國已經表態，民主已獲得勝利」。他指美國人現有一名當選的總統及副總統將為國民服務，並將所有人凝聚一起。另一前前總統奧巴馬則稱，對拜登當選感到無比自豪。至於國會眾議院議長佩洛西亦發聲明形容，拜登勝出是美國有新希望的一天。

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