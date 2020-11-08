鐵窗無阻父愛　囚犯遙距教女兒認字

新冠肺炎疫情下，很多菲律賓監獄都禁止民眾探視在囚人士。菲律賓監獄管理局屬下的聖胡安市監獄近日在Facebook上傳影片，展示一名服刑的33歲爸爸透過監獄管理局的「數位探視計劃」（e-Dalaw），利用寶貴的5分鐘見面時間，教在家的5歲女兒認字，一盡父親責任，令獄友和網民都對他肅然起敬。

片中可見，湯姆（Tom，化名）正在聖胡安市監獄服刑，他非常珍惜每次視像探望家人的時間，會拿着認字卡與年幼女兒在鏡頭前互動，教導她辨認各種水果等簡單英文生字。而他所用的認字卡，其實全是自己以顏色筆和白紙等工具親手製作，畫有可愛的西瓜及英文字母。

認字卡雖然筆觸粗糙，但每一張都有着湯姆的濃濃父愛，正如他在片中對女兒說：「我出獄後會為你做任何事，讓你實現夢想。」監獄官薩比尼亞諾（Jose Marie Sabeniano）表示，湯姆自女兒今年10月開學後，就開始他的網上課程：「這激勵了每個人，不只是獄友。他對家人的愛引起我們注意。」

據報，由於獄中200名囚犯要共用2台電腦，故每人每次只能有5分鐘視像探望時間。湯姆的事在網上瘋傳後，獄方酌情多給湯姆額外2分鐘的探望時間。有網友感動指，湯姆雖犯錯入獄，但仍盡其所能地想做個好父親。