美國大選：沙特賀拜登當選　伊朗促彌補特朗普錯誤

多個中東國家就美國民主黨人拜登宣布當選作出表態，過去幾年與華府關係惡劣的伊朗政府，周日（8日）建議美國新一屆政府利用機會，補償總統特朗普的錯誤。至於與特朗普關係密切的沙特阿拉伯，祝賀拜登當選。

伊朗總統魯哈尼表示，特朗普破壞性的政策遭美國人民反對，冀望拜登把握機會彌補過去的錯誤。他又稱，伊朗人民的抵抗證明華府的極限施壓手段注定失敗，又希望政府能與各界有建設性的互動。外長扎里夫在Twitter指，全球會注視新一任美國領袖會否捨棄欺凌其他政權的做法，又稱伊朗願意與鄰國合作、接受多邊主義以及尊重法律，為區內建立更美好的未來。

沙特國王薩勒曼和王儲穆罕默德‧薩勒曼在拜登宣布勝選超過24小時後打破沉默，發聲明祝賀拜登及其副手賀錦麗勝選。官媒表示：「薩勒曼讚揚兩個友好國家和兩國人民之間傑出、具歷史意義和密切的關係。

沙特被視為是美國在中東的重要盟友，惟拜登上任後兩國關係可能有變。分析指，沙特對兩國未來關係充滿不確定性，擔心美方可能會重新審視雙方的國防關係、呼籲結束也門內戰、改變應對伊朗的政策等。

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