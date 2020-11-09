聯邦政府與叛軍衝突6死60傷　軍方高層換人

埃塞俄比亞聯邦政府上周起，與北部泰格瑞省叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPIF）衝突，雙方持有重型武器，造成至少6死60傷。總理周日（8日）作出高官人士調動，惟沒有透露原因。同日，聯邦政府持續對當地多個地方空襲。

雙方在8個地點都有發生衝突，而醫院消息人士透露將近有100名政府軍中槍受傷。總理阿比．艾哈邁德（Abiy Ahmed）周日在國會召開緊急會議後，在社交平台Twitter宣布，以違反憲法及危害政制為由，解散泰格瑞省省政府。另外，軍方參謀長、情報局長及外交部長都會換人。

泰格瑞省首府默克萊（Mekelle）有鄰近軍事基地的機場遭軍機空襲，有高級軍官指軍方已經摧毀叛軍所有重型武器。由於當地出現搶掠，央行已下令616間商業銀行關閉。另外，亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）市長宣布，該省的10名官員被捕，指控他們背叛國民，以及出於恐怖主義動機而從事破壞和平的活動。

叛軍領袖要求非洲聯盟介入，以免衝突升級為內戰，並揚言會抗爭到底直至聯邦政府同意談判。聯合國曾要求與聯邦政府對話，惟對方至今仍未回應。