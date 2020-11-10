回教激進組織領袖返國　數千追隨者接機軍方戒備

印尼回教激進組織「伊斯蘭防衞者陣線」（FPI）精神領袖謝哈布（Habib Rizieq Shihab）2017年因捲入色情醜聞，自我放逐到沙特阿拉伯。他周二（10日）事隔3年多返國，獲數千名追隨者到機場接機，導致前往機場的道路非常擠塞。

謝哈布於1998年在軍方及警方勢力支持下，創立伊斯蘭防衞者陣線，至今仍是該組織的終身顧問，但該組織因以回教名義進行仇恨犯罪和暴力活動而惡名昭彰。他曾於2016年帶領集結強硬派回教勢力，指控時任雅加達華裔省長鍾萬學褻瀆回教，令對方連任失敗，更因宗教褻瀆罪而判囚2年。

惟謝哈布於翌年因涉嫌與一名女子互發裸照和露骨短訊，觸犯印尼的反色情法而面臨刑事起訴。他與家人同年4月以朝覲為名前往沙特，一度被印尼當局通緝，但早前獲得撤控。而他在沙特的居留許可亦即將到期，被該國要求離境。

謝哈布從沙特吉達乘飛機出發，並於周二早上8時半左右，抵達印尼文登省蘇加諾哈達國際機場。大批支持者身穿白色回教服裝為他接機，高歌讚頌真主並歡迎他回國；有人把汽車停在收費公路，再徒步前往機場，甚至有人徹夜守候。當局派出1,500名安全人員，包括警員及士兵到場戒備，並封鎖相關道路。