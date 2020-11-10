空軍基地爆槍擊　軍人奪槍射殺3同袍

俄羅斯沃羅涅日市（Voronezh）正在翻新的巴爾的摩（Baltimor）空軍基地，周一（9日）發生槍擊案。一名士兵疑與上級爭執，期間奪去對方槍械射擊多名同袍後逃去。事件造成3名軍人喪生，涉案士兵已被扣留調查。

西部軍區在一份聲明中表示，事發於早上5時許，少校葉爾莫拉耶夫（Roman Ermolaev）檢查營內士兵輪班當值情況時，20歲士兵馬卡羅夫（Anton Makarov）與他發生爭執。期間馬卡羅夫突然情緒失控，拆下一柄消防用斧頭襲擊對方，並搶去其手槍擊斃他。一名下士及一名士兵上前制止時亦遭擊斃，有報道指另有一名士兵被槍傷。

馬卡羅夫行兇後逃去，一度將自己鎖在基地房間內。當局派出逾100人搜索，最後在公路上發現他正駕駛一輛偷來的汽車，前往居於奧廖爾區的祖父母家，於是將他拘留。當局仍在調查事件始末，會了解馬卡羅夫的精神狀況。

馬卡羅夫曾在內政部沃羅涅日學院修讀無線電工程學，其後因個人理由離校，之後從軍。而事發的空軍基地早前因太陳舊，在2013年關閉開始大翻新，原定2015年完成，但承辦商因為財政問題，延誤至今仍未完成。